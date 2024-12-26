ЗС РФ накопичують сили та готуються до штурму на Курахівському напрямку – ОСУВ "Хортиця"

За добу на Курахівському напрямку зафіксовано 31 бойове зіткнення.

Російська армія накопичує сили для штурмів на Курахівському напрямку. Вони також почали частіше використовувати протитепловізорні плащі.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в етері телемарафону.

За його словами, окупанти проходять невеличкими групами та намагаються чіплятися за будинки та обходити міську забудову по околицях. "Слід розуміти, що, якщо вони наступають такими малими групами, їх немало загалом", – зазначив речник.

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Працює на Курахівському напрямку і артилерія. Окупанти намагаються атакувати позиції ЗСУ, але здебільшого нищить пусті будівлі, адже українські воїни знають про плани росіян.

Трегубов додав, що ворог намагається проникнути у бойові порядки українських військових у міській забудові Курахового, у районах Далекого, Дачного та Успенівки.

Нагадаємо, на Курахівському напрямку російська окупаційна армія намагається прорвати рубежі Сил оборони України для того, щоб вирівняти лінію фронту.

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