ЗС РФ після влучних ударів ЗСУ залишають на полі бою поранених та вбитих - ISW

В окупантів нові проблеми на фронті.

Російські сили не евакуюють поранених або вбитих з прифронтових районів, через що зросла кількість дезертирів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Диверсійно-розвідувальна група "Русич", ультраправе російське нерегулярне воєнізоване формування, опублікувала перелік проблем.

Зазначається, що російські сили відмовляються евакуювати власних поранених або вбитих солдат з прифронтових районів, що спонукало частину російського персоналу відмовитися від виконання бойових завдань.

Зокрема, російські війська продовжують скаржитися на брак озброєння та обладнання, яке нібито заважає проведенню успішного наступу на різних ділянках фронту в Україні.

Окупанти стверджують, що російська контрбатарейна дальність і точність поступаються українським можливостям. А також вони не мають лазерного наведення снарядів "Краснопіль" і БПЛА, щоб керувати ними.

Група "Русич" також зазначила, що російська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) "Торнадо-С" менш стійка до радіоелектронної боротьби (РЕБ), ніж надані Україні американські системи HIMARS. Багато російських співробітників купують власні комунікаційні технології, що ускладнює зв’язок між різними підрозділами, які використовують різні моделі технологій.

За інформацією ЗСУ, впродовж останніх двох місяців окупанти біля Бахмута втратили таку ж кількість особового складу, як під час двох Чеченських війн.