ЗС РФ почали наступ одразу на трьох напрямках: подробиці від ISW

Несвоєчасна західна допомога Україні дала змогу російським військам розпочати наступ одразу на трьох ділянках фронту одночасно.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, 18 лютого російські війська здійснювали щонайменше три наступальні операції:

уздовж кордону Харківської та Луганської областей зокрема в напрямку Куп'янська та Лиману

в Авдіївці та навколо неї

поблизу Роботиного на заході Запорізької області

"Критична нестача техніки, що постачається Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги США змусили українські війська скоротити кількість матеріальних засобів на всьому фронті, що, ймовірно, спонукало російські війська скористатися ситуацією і почати обмежені наступальні операції за межами району Авдіївки", — вважають аналітики.

Раніше стало відомо, що окупаційні війська почали наступ на Роботине на Запорізькому напрямку та, як стверджують супутникові фото, мають певне просування.

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