ЗС РФ просунулися до Агрегатного заводу у Вовчанську: що там відбувається

Російські війська 15 і 16 червня продовжували наступальні дії на півночі Харківської області в районі Глибокого, Вовчанська та Тихого.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Геолокаційні відеозаписи вказують на те, що загарбники просунулися до Агрегатного заводу у Вовчанську в невстановлену дату, оскільки українські та російські джерела надавали суперечливі повідомлення.

Геолокаційні кадри українських сил, які завдають ударів по російських позиціях на Агрегатному заводі, опубліковані 15 червня, свідчить, що російські війська утримували позиції в північно-західній частині заводу.

Українське джерело повідомило, що ворог увійшов на територію заводу приблизно 13 травня на початку боїв у Вовчанську та контролював підступи щонайменше до 1 червня.

Проте окупантам не вдалося посилити російське угрупування протягом 6-14 червня.

"Українське джерело зазначило, що інформація про ситуацію навколо заводу надходить із запізненням", — йдеться у повідомленні.

Тоді як за словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, на Агрегатному заводі перебували ізольованими близько 200 окупантів, зокрема загиблі та поранені. Це сталося після того, як вони намагалися перетнути річку Вовчу на сході від заводу, а увійшли в будівлю після того, як потрапили під український вогонь.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками своєї поїздки на фронт повідомив, що у Вовчанську російська армія "загрузла".

"У Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків", – зазначив головком.

Згодом стало відомо, що російські окупанти потрапили в оточення на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Процес підвозу їжі та боєкомплекту для ворожих сил ускладнений – постачання відбувається дронами.

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