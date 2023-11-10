ЗС РФ у декілька хвиль атакували Україну дронами-камікадзе: подробиці від Генштабу

В ніч проти 10 листопада російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Ворог застосував п′ять ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Силами та засобами української протиповітряної оборони знищено чотири ворожих БпЛА.

Загалом минулої доби Росія завдала двох ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні.

Ворог також здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо

У низці областей вночі лунала повітряна тривога. Зазначається, що всього було кілька хвиль, коли противник запускав БПЛА. Ближче до опівночі тривога пролунала в кількох областях країни, серед яких Вінницька, Кіровоградська та Черкаська. У командуванні Повітряних сил України зазначили, що в цих регіонах "ракетна небезпека пов'язана із загрозою застосування ударних БПЛА".

О третій годині ночі "Shahed" дісталися і Чернігівської області, але невдовзі почали лунати відбої.

Ближче до 4 ранку повітряна тривога знову почала поширюватися регіонами — загроза застосування БПЛА існувала для Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку. Далі "червоними" стали ще Миколаївська та Херсонська області, де було оголошено загрозу застосування авіаційного озброєння з Азовського моря. Уже о 4:30 почали лунати відбої.

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