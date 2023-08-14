ЗС РФ вгатили по житлових будинках на Запоріжжі: є загиблі (фото)

Під ворожий вогонь потрапили 24 населених пункти, внаслідок чого є жертви серед цивільного населення.
Сьогодні,14 серпня, близько 2 години ночі російські військові тричі атакували ракетами С-300 Степне Запорізького району. Дві людини загинули, три — врятували.
Про це повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.
Одна жінка перебуває в лікарні у вкрай важкому стані, уточнив очільник ОВА Юрій Малашко:
"Дуже тяжка. Уже є ампутація ноги та дуже багато подряпин та порізів. Була зупинка серця. Її чоловік загинув", - повідомив він.
Внаслідок обстрілів вщент зруйновані два житлові будинки, ще два — пошкоджені, у сусідніх — повилітали вікна і шибки.
Крім того, упродовж минулого дня виникли дві пожежі в населених пунктах Пологівського та Василівського районів через ворожі обстріли. Зокрема, в селі Верхня Терса Пологівського району пожежа сталася у житловому будинку, а в смт Степногірськ рятувальники загасили загорання металевого гаражу з автомобілем.
Загалом окупанти 99 разів ударили по 24 населених пунктах.
Раніше ми писали про нічну атаку по Одеській області. Більше подробиць - у новині.
Читайте також: