ЗС РФ відновлять масштабний наступ на Слов'янськ та Бахмут - ISW 

Підрозділи ЗС РФ відновлять масштабний наступ у напрямку Слов'янська та Бахмуту Донецької області.

Аналітики вважають, що командування ЗС РФ віддасть перевагу повній окупації Донбасу після того, як українська армія звільнила острів Зміїний масованими ракетними та артилерійськими ударами.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW.

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"Російські сили проводять операції у напрямку Соледара, що на північний схід від Бахмута вздовж траси Т0513 Бахмут-Сіверськ. Можливо, російські сили додатково намагаються перекрити українські шляхи сполучення вздовж траси Т0513. Російські сили продовжували спроби просунутися на південний схід у бік Слов'янська від кордону Харківської та Донецької областей. 30 червня Війська РФ додатково билися в Богородичному та Краснопіллі, розташованих на північний захід від Слов'янська вздовж траси E40. Також російські сили завдали авіаудару по Тетянівці — за 20 км на північ від Слов'янська, і вдарили по цивільній інфраструктурі у самому Слов'янську, щоб створити умови для подальшого наступу на місто", — йдеться у звіті ISW.

Як повідомлялося, на Харківському напрямку окупанти держави-терористки Росії намагаються не підпустити Сили оборони на державний кордон України. Росіяни також прагнуть не допустити виходу ЗСУ в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку.

Від обстрілів не лишилося живого місця - слов'янськ треба відбудовувати заново - Павло Кириленко в ТСН

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