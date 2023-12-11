ЗС РФ заборонили використовувати цивільні авто: аналітики пояснили, що боїться командування

Російські військкори критикують заборону на використання цивільних автомобілів у військових цілях.

Військове командування РФ запровадило для солдатів і офіцерів заборону на використання цивільних транспортних засобів у військових цілях.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Російські військкори продовжують критикувати заборону на використання цивільних автомобілів у військових цілях.

Так, 10 грудня один із блогерів заявив, що у невизначеного підрозділу російської морської піхоти намагалися вилучити всі позашляховики "УАЗ", проте російські офіцери переконали чиновників дозволити підрозділу залишити транспортні засоби.

"Блогери раніше зазначали, що російська військова заборона на використання цивільних транспортних засобів може перешкоджати пересуванню російських військових, постачанню боєприпасів та евакуації поранених, а отже, остаточно деморалізувати військовий персонал", — заявили аналітики.

За інформацією військкора, 99% усіх позашляховиків та мікроавтобусів, які ЗС РФ використовують у районах бойових дій, закуповують російські волонтери та солдати.

Інший військкор стверджував, що російські військові особисто фінансують ремонт своїх автомобілів та не знають, як отримати дозвіл на подальше використання цивільного транспорту.

Така заборона, імовірно, пов'язана зі спробами мінімізувати випадки дезертирства та ускладнити варіанти для неузгодженого з командуванням відступу з позицій, не виключають аналітики.

Раніше окупант розповів про великі втрати у підрозділах російської армії, що діють на Авдіївському напрямку. За його словами, загиблих вивозять "Камазами", а пораних стільки, що їх уже розміщують у цивільних лікарнях, але навіть там не вистачає місця.

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