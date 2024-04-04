ЗС РФ збільшили кількість штурмів: в ISW пояснили, про що це свідчить

Російські війська збільшили масштаби та кількість механізованих наземних штурмів на окремих ділянках фронту.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

"На усьому театрі бойових дій фіксується активізація російських механізованих штурмів. Сили оборони відбили велику російську атаку на Лиманському напрямку. Українські війська, як свідчать геолокаційні дані, пошкодили або знищили кілька російських бронемашин на схід від селища Терни", - пишуть аналітики.

Біля села Тоненьке, на захід від Авдіївки, 30 березня відбулася батальйонна російська механізована атака. В цій атаці російські війська залучили щонайменше 12 БМП та 36 танків. Силам оборони вдалося знищити 78 БМП та 12 ворожих танків.

В ISW вважають, що вздовж усієї лінії фронту війська РФ провели лише одну іншу механізовану атаку такого масштабу з початку російської кампанії із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року, яка також відбулася біля Тернів 20 січня. Окупанти, як зазначили аналітики, можуть активізувати механізовані атаки ще до періоду настання весняного періоду з багнистою місцевістю, що ускладнює подальше ведення маневреної війни.

У звіті також йдеться про те, що російські війська також можуть активізувати механізовані атаки. Це дозволить їм скористатися нестачею українських матеріальних засобів до прибуття нової очікуваної західної допомоги у сфері безпеки.

Нагадаємо, видання Politico випустило матеріал, де йдеться про великий ризик руйнування лінії фронту в Україні там, де російські генерали вирішать зосередити свій майбутній наступ. Зараз Україні нічого не може допомогти, бо немає серйозних технологій, здатних компенсувати ту велику масу військ, яку кине ворог.

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