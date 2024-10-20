ЗС РФ знову атакували Київ: у столиці лунали вибухи, деталі

Повітряна тривога у столиці тривала понад три години.

Російські загарбники вночі проти 20 жовтня вчергове атакували Київ ударними дронами.

Про це повідомив очільник Київської МВА Сергій Попко.

Зокрема, на Київ безпілотники запустили з південного та північно-східного напрямків. Баражуючі боєприпаси заходили на столицю кількома хвилями.

Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала близько трьох годин.

"Приблизно десяток російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах та на території столиці. Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили. Попередньо, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила", - зазначив Попко.

Дані оперативного зведення ще оновлюються та уточнюються.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня російські окупанти атакували дронами Київ. У результаті постраждала одна жінка.

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