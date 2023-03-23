ЗС Словаччини показали відео, як під пісню "Гей, соколи" передали Україні перші Міг-29 (захопливі кадри)

Збройні сили Словаччини показали потужне відео, на якому видно процес передавання Україні винищувачів Міг-29 під відому народну пісню, яка стала символом боротьби, "Гей, соколи".

Відповідне відео опублікували на Фейсбук-сторінці ЗС.

"Чотири винищувачі МіГ-29 успішно передані українським побратимам. Допомога не має кордонів. Ми зробили все, що могли, заради правильної справи!" – йдеться у підписі до відео.

Також у цьому відео словацькі військові звернулися зі словами до техніки: "Бажаємо вам багато врятованих життів: від сьогодні і надалі допомагайте українському народу, успіхів у кожній місії".

Нагадамо, 23 березня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що його країна вже передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29.

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