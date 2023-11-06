ЗСУ активізували удари в тилу окупантів на півдні та в Криму – в ISW назвали причину

Як заявили окупанти, ЗСУ завдали ракетного удару по окупованому Бердянську.

Збройні сили України 5 листопада активізували удари по тилових російських районах на півдні України та в окупованому Криму. Це пояснюється сповільненням боїв на фронті у передзимовий період.

Про це пишуть аналітики Інститут вивчення війни ISW.

Російські джерела стверджують, що Сили оборони завдали удару по Скадовську на окупованій Херсонщині, у ніч проти 5 листопада. За даними окупантів, РФ нібито вивела з ладу українські безпілотники, які націлилися на залізницю нафтопереробного заводу в Джанкої.

Російський військкор також заявив, що ЗСУ завдали ракетного удару Storm Shadow по Бердянську, Запорізька область.

Своєю чергою глава українського міського військового управління Бердянська Вікторія Галицина заявила, що місцеві жителі повідомили про два вибухи у місті, але український Генштаб уточнює інформацію.

Так, очільник Головного управління ракетних військ, артилерії та безпілотних систем України бригадний генерал Сергій Баранов в інтерв'ю газеті Independent, опублікованому 4 листопада, зокрема заявив, що українські сили мають намір "капіталізувати" накопичений досвід та провести масштабні операції й масштабні удари дронів по російських цілях, коли бойові дії взимку сповільнюються.

За словами Баранова, Україна має намір розвивати свої "значні успіхи" внаслідок нещодавніх ударів безпілотників, націлених на критично важливі російські військові та військово-морські об'єкти.

Нагадаємо, в ISW оцінили наслідки удару по головному судноремонтному заводу у Криму.

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