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ЗСУ активізувалися щонайменше на двох напрямках: у британській розвідці розповіли, де саме

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ЗСУ активізувалися щонайменше на двох напрямках: у британській розвідці розповіли, де саме

Фото: Associated Press

Протягом останніх днів українські захисники активізували контрнаступ на північному сході країни.

ЗСУ просуваються щонайменше на двох напрямках на схід від річок Оскіл та Сіверський Донець, де сили українські військові групувалися після попереднього контрнаступу на початку місяця.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

При цьому Росія створює сильнішу оборону, ніж раніше. Це пов’язано з тим, що український контрнаступ тепер може торкнутися Луганської області, де саме завершується "голосування" на так званому "референдумі" щодо приєднання цих територій до Росії.

За даними британської розвідки, важкі бої також тривають у Херсонській області. Російські сили на правому березі Дніпра залишаються у скрутному становищі.

Крім того, Росія наполегливо намагається просунутися в районі Бахмута на Донбасі, попри те, що вона стикається із серйозним тиском на своїх північних та південних флангах.

"Ймовірно, це пов'язано з політичним тиском, оскільки Росія використовує сили, які інакше могли б посилити інші фланги", - вважають у британській розвідці.

Нагадаємо, раніше у британській розвідці розповіли, що російський диктатор Володимир Путін збирається виступити перед обома палатами російського парламенту в п'ятницю, 30 вересня. Очільник Росії, ймовірно, оголосить про приєднання захоплених територій України. Однак поразки російської армії на фронті та оголошена мобілізація знижують патріотичну підтримку війни у РФ.

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