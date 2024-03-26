ЗСУ атакували російський корабель "Костянтин Ольшанський": деталі від ВМС

У ВМС зазначили, що цей корабель росіяни вкрали в України 2014 року під час окупації Криму.

Сили оборони України атакували десантний корабель росіян "Костянтин Ольшанський" ракетою "Нептун". Пошкодження судна уточнюються, але воно точно не у бойовій готовності.

Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив у ефірі телеканалу FREEДOM.

Плетенчук заявив, що ЗСУ атакували корабель "Костянтин Ольшанський", який росіяни вкрали в України 2014 року під час окупації Криму.

Судно дев’ять років стояло у бухті, і росіяни почали розбирати його на запчастини. На 10 рік війни окупанти зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі, тому протягом року відновили "Костянтин Ольшанський".

Речник ВМС також звернув увагу, що ворог хотів видати, що начебто відновив раніше пошкоджені Україною кораблі "Мінськ" чи "Оленегорський горняк". Але там пошкодження такі, що відновлення суден – під великим питанням.

"Корабель цей повинен був використовуватися Україною. Тому було прийняте рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном", – сказав Плетенчук.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: За ніч дістали аж 4 кораблі! ЗСУ атакували і судно "Костянтин Ольшанський", який РФ вкрала в України

Він зазначив, що ступінь пошкоджень ураженого корабля наразі визначається, однак судно точно наразі небоєздатне.

Окрім того, речник ВМС повідомив, що уражені напередодні російські великі десантні кораблі "Азов" та "Ямал" не зможуть виконувати бойові завдання найближчим часом, як і судно "Іван Хурс".

Читайте провідні новини дня:

Корабель "Костянтин Ольшанський" – характеристики

"Костянтин Ольшанський" – великий десантний корабель проєкту 775 ("Ропуха" за класифікацією НАТО). Це багатопалубний, плоскодонний корабель океанської зони з півбаком і розвиненою кормовою надбудовою. Названий на честь Героя СРСР Костянтина Ольшанського – командира загону 68 десантників, які брали участь у вигнанні нацистських окупантів з Миколаєва під час Другої світової війни.

Головне призначення ВДК "Костянтин Ольшанський" – прийом з обладнаного або необладнаного берега гусеничної, колісної і будь-якої військово-транспортної техніки, піхотних підрозділів техніки, транспортування їх морем і висадка як на обладнане, так і необладнане узбережжя з малим схилом дна. Також – прийом з води, транспортування морем і спуск на воду плавальної техніки. Окрім того, корабель може використовуватися для встановлення мінних загороджень, доставки гуманітарної допомоги та евакуації населення з небезпечних районів. А ще – для військових перевезень, забезпечення кораблів і частин флоту у пунктах розосередженого базування.

Нагадаємо, напередодні Плетенчук натякнув на наступні ураження російських кораблів. Їх є з десяток.

Читайте також: