ЗСУ атакували системи ППО окупантів та колону військової техніки - ОК "Південь"

Українські захисники завдали три авіаудари по засобах ППО російських окупантів.
Також ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони виконано понад 140 вогневих завдань.
Про це йдеться у повідомленні ОК "Південь".
Також посилено вогневий контроль Каховського мосту, атаковано пункт управління та колону озброєння і військової техніки в Бериславському районі.
"Попередньо підтверджено, що рашистське військо зменшено на 17 осіб, танк, міномет 120 калібру, 4 одиниці авто-бронетехніки з боєприпасами та радіолокаційну станцію", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чому ППО не збиває ракети, якими обстрілюють Кривий Ріг.
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