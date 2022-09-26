ЗСУ атакували системи ППО окупантів та колону військової техніки - ОК "Південь"

Українські захисники завдали три авіаудари по засобах ППО російських окупантів.

Також ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони виконано понад 140 вогневих завдань.

Про це йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Також посилено вогневий контроль Каховського мосту, атаковано пункт управління та колону озброєння і військової техніки в Бериславському районі.

"Попередньо підтверджено, що рашистське військо зменшено на 17 осіб, танк, міномет 120 калібру, 4 одиниці авто-бронетехніки з боєприпасами та радіолокаційну станцію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чому ППО не збиває ракети, якими обстрілюють Кривий Ріг.

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