ЗСУ атакували «Капустин Яр», звідки запускають «Орешнік»: чому це важливо

Орєшнік.

Українські військові успішно вдарили ракетами «Фламінго» полігон армії РФ «Капустин Яр», звідки здійснюють ракети «Орешнік». Це свідчить про те, що ЗСУ мають спроможність виводити з ладу підприємства російського ВПК.

Про це в ефірі телемарафону сказав авіаексперт Валерій Романенко.

Він наголосив, що «Капустин Яр» — це випробувальний центр ракетної техніки, де ракетний комплекс «Орешнік» — один з елементів. За його словами, після ураження росіяни не здатні повноцінно замінити відповідні підприємства.

«Якщо, дійсно, завдали серйозне ураження, то це пункт управління. Це удари по пункту управління, удар по радіолокаційних станціях, які виконують супроводження та наведення цілей… З одного боку, „Капустин Яр“ — „мухосраньськ“, місце зі страшним кліматом, різкими перепадами температур. Якщо там зараз на вулицю вигнали особовий склад, то нехай відчують, як жити киянам (без світла та опалення — Ред.). Їх там треба регулярно бити», — наголосив Романенко.

Обладнання, яке там є на полігонові, дуже вразливе для ударів. Перш за все йдеться про радіоелектронну техніку; антени, системи управління, передавання даних. Якщо туди прилетіла українська ракета «Фламінго», яка несе 1,1 тонни вибухівки, то «вирви там відповідні», наголосив Романенко.

За словами експерта, перш за все, цей український удар — доказ спроможності ЗСУ виводити з ладу підприємства російського ВПК та далекобійні засоби ураження. Крім того, такі атаки посилюють позиції Україні під час перемовин щодо можливого миру.

«Якщо ми виводимо з ладу якесь російське підприємство, або такий полігон як „Капустин Яр“, замінити його росіянам нічим», — каже Романенко.

Удар по полігону «Капустін Яр»

Український Генштаб 5 лютого повідомив, що протягом січня ЗСУ вгатили ракетами «Фламінго» по полігону «Капустин Яр» в Астраханській області РФ. Його окупанти використовуються для передстартової підготовки міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності. Зокрема, «Орешніка». Після удару частина особового складу евакуювали з території.