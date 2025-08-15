- Дата публікації
Війна
- Війна
- 80
- 1 хв
ЗСУ атакували морський порт РФ: уражено судно з боєприпасами з Ірану
доповнюється
Підрозділи ЗСУ 14 серпня уразили морський порт «Оля» в Астраханській області РФ. Це важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.
Про це повідомили в Генштабі.
“Цей об’єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. Результати ураження уточнюються”, = наголошують військові.
За інформацією, під час атаки уражено судно “Порт Оля 4”, завантажене комплектувальними до БпЛА типу “Shahed” та боєприпасами з Ірану.
“Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України”, - наголосили у Генштабі.