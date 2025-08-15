ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ атакували морський порт РФ: уражено судно з боєприпасами з Ірану

доповнюється

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Море.

Море. / © Associated Press

Підрозділи ЗСУ 14 серпня уразили морський порт «Оля» в Астраханській області РФ. Це важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

Про це повідомили в Генштабі.

“Цей об’єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. Результати ураження уточнюються”, = наголошують військові.

За інформацією, під час атаки уражено судно “Порт Оля 4”, завантажене комплектувальними до БпЛА типу “Shahed” та боєприпасами з Ірану.

“Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України”, - наголосили у Генштабі.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie