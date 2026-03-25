ЗСУ атакували російський бойовий криголам: деталі від Генштабу

Криголам / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Сили оборони України здійснили успішну операцію на території Росії. У ніч на 25 березня під удар потрапив стратегічний об’єкт у Ленінградській області — Виборзький суднобудівний завод.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

За їхньою інформацією, внаслідок спільної операції українських підрозділів було уражено корабель російських окупантів. Попередньо встановлено, що ціллю став патрульний криголам «Пурга» проєкту 23550.

Реклама

Це судно будувалося для потреб Прикордонної служби ФСБ РФ та мало виконувати специфічні завдання у складних кліматичних умовах.

Судна цього проєкту є унікальними для російського флоту, оскільки вони поєднують у собі характеристики потужного криголама та повноцінного військового корабля, здатного нести озброєння.

В українському командуванні наголошують, що операції на території агресора проводитимуться і надалі.

«Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України», — повідомили у відомстві.

Реклама

Нагадаємо, Сили оборони України 22–23 березня уразили термінал «Транснефть» у порту Приморськ (Ленінградська обл.) та завод «Башнефть-Уфанефтехим» у Башкортостані. За даними Генштабу ЗСУ, у Приморську пошкоджено резервуари та нафтоналивну інфраструктуру, що спричинило масштабну пожежу. Ці об’єкти забезпечували пальним окупаційну армію.