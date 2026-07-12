ЗСУ атакували російський танкер у Ростовській області: після удару спалахнула пожежа

ЗСУ атакували російський танкер / Фото: ілюстративне / © Associated Press

Реклама

У ніч проти 12 липня Ростовська область РФ зазнала масованого удару безпілотниками. Під час заходу до Азово-Чорноморського морського каналу було атаковано російський танкер.

Про це написав губернатор Ростовської області Юрій Слюсар у Telegram.

ЗСУ атакували російський танкер у Ростовській області

«Судно було порожнім, загрози розливу нафтопродуктів немає», — заявив Слюсар.

Реклама

Очільник регіону також стверджує, що в ніч проти 12 липня над Ростовською областю нібито збили понад 20 дронів. За його даними, під ударом опинилися Таганрог, Каменськ-Шахтинський і ще чотири райони області.

Окрім цього, ускладнено рух на ключовій трасі регіону. Уламки збитого дрона впали на 885-му кілометрі траси М4 «Дон» у напрямку півдня. Жертв серед цивільних немає, однак ділянку дороги довелося повністю перекрити.

Наразі місце події оточили. Там працюють сапери, а потік транспорту перенаправили. За словами Слюсаря, пожежу вдалося загасити.

Атаки на судна окупантів у цьому регіоні мають систематичний характер. Раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив позицію України щодо подібних цілей:

Реклама

«Будь-яке судно, яке заходить до тимчасово окупованих українських портів, є порушником державного кордону, а Україна має право атакувати такі цілі в межах міжнародного права».

Масштабних втрат цивільний флот РФ зазнав і напередодні. За даними Генштабу ЗСУ, в ніч проти 11 липня в акваторії Азовського моря було уражено 21 російський нафтовий танкер. Водночас командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді заявив про ураження 28 кораблів ворога.

Як ЗСУ вибивають російські танкери

Нагадаємо, за останні чотири дні Сили безпілотних систем та СБУ підбили 34 російські судна, серед яких переважна більшість — нафтові танкери, а також суховантажі, пором і буксир. Найбільше ударів припало на Азовське море, а найрезультативнішою стала ніч з 8 на 9 липня.

Українські безпілотники діють за чіткою схемою: перший дрон б’є в рубку для знерухомлення судна, а другий атакує палубу з резервуарами, провокуючи пожежу. Зокрема, 7 липня катер СБУ Sea Baby також уразив танкер у Чорному морі.

Реклама

Хоча жодне судно повністю не затонуло, кораблі після масштабних пожеж фактично виведені з ладу без можливості відновлення. Оскільки судноремонтні потужності Росії обмежені, ремонт пошкодженого флоту може розтягнутися на роки.

Новини партнерів