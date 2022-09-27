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ЗСУ атакують на 5 напрямках та намагаються взяти окупантів в котел: яка ситуація на фронтах (актуальна мапа бойових дій)

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ЗСУ атакують на 5 напрямках та намагаються взяти окупантів в котел: яка ситуація на фронтах (актуальна мапа бойових дій)

фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на фронтах змінюється щоденно. Українські сили продовжують наступати на півдні та сході.

Тим часом російські війська у відповідь проводять наступ на Донбасі.

Пр це свідчить свіжа мапа бойових дій від британської розвідки, опублікована на офіційній сторінці Міністерства оборони Британії.

Відповідно до даних розвідки Британії, українська армія веде наступ на п'яти напрямках: на Краматорському напрямку, на північ від Лиману, Криворізькому, Херсонському напрямках та Нової Каховки. Як видно з мапи, ЗСУ, найімовірніше, намагаються взяти російське угруповання військ в котел поблизу Лимана. 

Збройні сили РФ наступають на трьох східних напрямках: Луганський, Донецький та Краматорський напрямки. 

Як свідчить мапа, від початку контрнаступу ЗСУ кількість територій так званої "сірої зони", які вважаються суперечливими, продовжує зростати. Станом на 27 вересня вони зафіксовані на Миколаївському, Запорізькому, Донецькому та Дніпропетровському напрямках. Найбільша площа  "сірої зони" - на Запорізькому напрямку. 

Як раніше повідомив глава держави Володимир Зеленський, на Донеччині зараз найскладніша ситуація, ЗСУ роблять усе можливе, щоб стримати окупантів.

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Перегляди
307
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