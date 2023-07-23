ЗСУ атакують військові об'єкти в тилу окупантів: аналітики оцінили наслідки ударів

Збройні сили України посилили удари по військових об'єктах у тилу армії РФ – це знижує можливості логістики і контрбатарейної оборони окупантів.

Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни (ISW).

Так, прессекретарка ОК "Південь" Наталія Гуменюк 22 липня заявила, що атаки українських військ на скупчення російських боєприпасів у глибокому тилу створюють проблеми з матеріально-технічним забезпеченням російських військових. За її словами, ця тенденція знаходить відображення в зменшенні обстрілів з боку Росії в Херсонській області, що свідчить про те, що російські сили відчувають в цьому районі "снарядний голод".

Бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що Україна має намір "тримати противника на відстані витягнутої руки", щоб уникнути ближнього бою, оскільки Україна може ефективно перемогти російські війська з великої відстані.

"Ці заяви ... говорять про те, що українські військові успішно проводять цю кампанію з перехоплення. Ця кампанія є центральним аспектом плану України зі створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає українські сили за рахунок більш повільних темпів територіальних завоювань, при поступовому виснаженні російської живої сили і техніки", - зазначають в ISW.

Нагадаємо, у Криму 22 липня пролунали вибухи на одному з найбільших аеродромів авіації колишнього Чорноморського флоту СРСР. Пропагандисти заявили про удар безпілотників по нафтобазі та аеродрому.

Міноборони РФ також підтвердило удар Збройних сил України 22 липня по скупченню окупантів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Внаслідок атаки ліквідували російського військкора Ростислава Журавльова, ще чотири російських пропагандисти отримали поранення.

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