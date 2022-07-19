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ЗСУ біля Нової Каховки збили російський винищувач Су-35: відео

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ЗСУ біля Нової Каховки збили російський винищувач Су-35: відео

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Українські захисники 19 липня о 20:00 біля тимчасово окупованої Нової Каховки збили російський винищувач Су-35.

Ворожий літак намагався атакувати українські штурмовики та отримав відсіч. 

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ. 

"Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних Сил ЗС України. Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався", - йдеться у повідомленні. 

Також ЗСУ за добу збили 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, 18 липня росіяни випустили з трьох літаків Су-35 чотири ракети повітряного базування по Одещині. Одну ракети збили українські військові над Чорним морем.

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