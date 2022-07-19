ЗСУ біля Нової Каховки збили російський винищувач Су-35: відео

Українські захисники 19 липня о 20:00 біля тимчасово окупованої Нової Каховки збили російський винищувач Су-35.
Ворожий літак намагався атакувати українські штурмовики та отримав відсіч.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
"Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних Сил ЗС України. Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався", - йдеться у повідомленні.
Також ЗСУ за добу збили 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
Нагадаємо, 18 липня росіяни випустили з трьох літаків Су-35 чотири ракети повітряного базування по Одещині. Одну ракети збили українські військові над Чорним морем.
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