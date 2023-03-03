ЗСУ будуть точніше "накривати" ворога - отримали 15 артилерійських комплексів наведення вогню 

Цих комплексів майже не залишилось у Європі, тож їх шукали по всьому світу й везли понад чотири місяці.

Тепер ЗСУ зможуть точніше "накривати" позиції ворога - вони отримали 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню вартістю 9 млн грн.

Українські бійці отримали це озброєння у рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фонд".

Так, ці системи обладнані супутниковим зв'язком. Це - комплекс для корегування вогню з тепловізором, далекоміром і gsm-модулем. Один такий комплекс у середньому коштує близько 600 тисяч гривень. Та проблема в тому, що наразі на ринку вони в дефіциті.

У бізнесмена розповіли, що цих комплексів майже не залишилось у Європі, тож їх шукали по всьому світу й везли понад чотири місяці.

У рамках ініціативи "Сталевий фронт" українські військові вже отримали 150 тисяч бронежилетів, понад дві тисячі дронів та рацій, 700 авто та півмільйона літрів пального. Також ГУР передали партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення.

Загалом від початку війни бізнеси SCM вже виділили на допомогу державі та українцям понад 3 млрд грн.