ЗСУ будуть звільняти Крим за "харківським сценарієм": прогноз експерта

Збройні сили України можуть звільнити окупований Крим за сценарієм Харківської області - швидко і без особливого військового спротиву.

Про це розповів правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський на Youtube-каналі ТСН.

На запитання, чи здасть Росія Крим, якщо ЗСУ дійдуть до півострова, Лисянський відповів:

"Може бути таке, що дійдуть, у Путіна не залишиться ніяких шансів, але він спробує дати відсіч українським Збройним силам. Там, правда, не буде кому воювати. Щось буде на кшталт фейкового "ополчення", і це буде розбито. Відповідно, 1-2 показових бої, і фактично ворог буде ретируватися, як зараз у Харківській області".

Експерт нагадав, що сьогодні Крим обстрілюється з території України, ЗСУ знищують там військові склади, техніку, люди починають панікувати.

"Вже запущені процеси, на Путіна відкрили рот ті, хто півроку тому навіть не мріяли, що він їх буде дуже часто запрошувати в кабінет... До чого це все веде? Російські збройні сили, окупаційна армія в Криму буде на це дивитись і скаже - а навіщо нам воювати за таку еліту, за таких головнокомандувачів? А хто керує країною - Кадиров чи Путін? І спротив не буде кому чинити", - пояснив він.

Лисянський зазначив, що "верховний головнокомандувач Володимир Зеленський не хоче знищувати Крим військовим шляхом".

"Це підтверджується навіть авіаударами по Криму - виключно по військових об'єктах, жодного будинку в Криму знищено не було. Тому я вважаю, що по Криму буде якась комбінація. Звичайно, вони підійдуть, запропонують - передавайте нам контроль, або просто виїжджайте по Кримському мосту останній раз, і підривається міст. А якщо такого не буде, то, звичайно, буде військовий шлях", - сказав він.

Водночас, експерт не виключив, що ЗСУ "вдасться провести вдалий контрнаступ і буде щось на кшталт Харкова - ніхто ні з ким розмовляти не буде".

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ збираються проводити деокупацію півдня України, зокрема Херсонської області й Криму.

"Херсон буде звільнено. Так само буде звільнена й Арабатська стрілка, й ми зайдемо в Крим. Як казав Лукашенко, покажемо 4 напрямки звільнення Криму", – пообіцяв Подоляк.

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