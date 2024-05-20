ЗСУ частково стабілізували ситуацію біля Вовчанська – речник ОСУВ "Хортиця"

Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію в районі Вовчанська на Харківщині, водночас в інших районах у прикордонні області тривають контрударні дії.

Про це LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, окупаційна армія Росії не полишає спроб прорвати оборону українських підрозділів біля Вовчанська, Стариці, Липців та Зеленого. Наземні штурми загарбники поєднують з авіаційними ударами.

Як розповів Волошин, у напрямку Стрілеча – Глибоке Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, кількість штурмів з боку російських окупантів значно зменшилася. Захисники відбили ворожі атаки південніше населених пунктів Глибоке та Лукʼянці Харківської області.

"Сили оборони намагаються витіснити окупаційні війська у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська, в якому ворог прагне закріпитися у житловій забудові, але наші захисники не дають їм це зробити", – наголосив він.

Також Волошин зазначив, що основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча – Липці та на захопленні Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил українських військ.

Сили оборони частково повернули позиції, захоплені ворогом, та знищили чималу кількість загарбників і змогли взяти окупантів у полон, розповів він. Підрозділи ОСУВ "Хортиця" продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, здійснюють зачищення, тримають ворога під вогневим контролем. Волошин зазначив, що наразі тривають заходи з посилення наших оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках.

Нагадаємо, військовий розповів, що у Вовчанську окупанти намагаються закріпитися у житловій забудові для вуличних боїв.

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