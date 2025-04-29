ЗСУ чекають на наступ: The Guardian про те, чому військові не вірять у путінське "перемир'я"

Війна. / © ТСН.ua

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Українські Збройні сили очікують, що армія Російської Федерації розпочне літній наступ. Військові "дуже розчаровані" зусиллями США щодо встановлення миру.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

Лінія фронту змінюється

На північно-східному фронті України, неподалік річки Оскіл, український артилерійський підрозділ готується до стримування нової хвилі наступу з боку Росії. Колись ці місця були популярними серед відпочивальників, а тепер стали полем бою.

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Окупанти прагнуть перетнути річку Оскіл, аби захопити автомагістраль R79, що веде до стратегічного міста Куп’янськ, а згодом росіяни планують оточити ще й Харків. Військові кажуть, що їхнє завдання - не дати російським військам переправитися через річку.

“Ми робимо це, обстрілюючи їхнє логістичне забезпечення в тилу", - каже капітан Сергій з 1-ї бригади Нацгвардії України "Буревій".

За його словами, протягом останніх місяців росіяни суттєво зменшили спроби перекидання техніки, бо їхні понтонні мости знищуються відразу. По ворожій техніці працюють дрони, частина - тоне під час спроб формувати річку.

Фронтальна лінія змінюється постійно. Бої точаться в полях і зруйнованих лісосмугах. Росіяни змінили тактику, використовують не лише БМП, а й квадроцикли, мотоцикли, навіть цивільні авто.

"Часто вони займають позицію. Ми контратакуємо і відбиваємо її. Це туди-сюди. Немає значного просування", - розповідає Сергій.

Трамп обіцяє мир, а Путін воює

Незважаючи на зусилля США щодо припинення вогню, армія РФ продовжує бойові дії. Ба більше - “фюрер” Володимир Путін оголосив про “перемир’я” на 9 Травня. Втім, подібні обіцянки він уже порушував на Великдень.

Хоча минулої осені Росія мала певні успіхи, нині її просування сповільнилося. Основна активність триває в Донецькій області. У Покровську українські війська стабілізували ситуацію, у Костянтинівці - окупанти наступає. Незважаючи на заклади Трампа, Путін хоче захопити регіон повністю.

Запропоноване США вирішення конфлікту, яке передбачає поступки Москві, зокрема Крим і ще чотири області, українські військові назвали небезпечним прецедентом, пише The Guardian.

"Це легітимізує перерозподіл території силою та відкриє скриньку Пандори для всього світу. Це наша країна. Трамп не має вирішувати, де пролягають наші кордони", - каже один з військових.

За словами мера Куп’янська Андрія Бесєдіна, район перебуває під постійними обстрілами: 1500 ударів за місяць. Попри відсутність базових умов, близько 750 людей залишаються у зоні вогню.

Солдати чекають на наступ РФ

Деякі солдати очікують літнього наступу Росії.

"Щойно вони бачать слабкість, вони беруть те, що можуть", - каже оператор БпЛА Алекс.

За словами іншого військового, мирні ініціативи США - "досить розчаровувальні".

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Тим часом Жителі Шевченкового не хочуть повернення під російську окупацію. Місцева мешканка Людмира Єрмоленко згадує, як росіяни були в населеному пункті пів року: “Нам довелося просити дозволу, щоб принести води. Ми сподіваємося, що наша армія зможе утримати це місце".

Нагадаємо, військовий експерт Денис Попович заявив, що армія РФ готує "подарунок" Путіну на 9 травня. З його слів, “можна навіть сказати”, що наразі окупаційні війська відмовилися від своїх планів щодо оточення Покровська і штурмових дій в бік міста.

Дата публікації 13:55, 28.04.25 Кількість переглядів 5 Мусієнко озвучив ознаки підготовки до повного перемир'я! | Наліт дронів на Брянськ