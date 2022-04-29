ЗСУ чинять опір, а Україна не планує атакувати невизнане Придністров'я: Маляр про ситуацію на фронті

Українські захисники продовжують обороняти Донецьку та Луганську області, де тривають активні бойові дії.

Росія ж намагається спровокувати жителів невизнаного Придністров'я до агресії проти України, проте ЗСУ ніколи не мали наміру атакувати чужі території.

Про це 29 квітня під час телемарафону сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"У нас тривають бої. Переважно це - схід і південь України. Але за новинами ви бачите, що ракетні удари завдаються фактично по території всієї держави. Натомість якщо говорити про схід і південь, то ситуація дуже динамічно змінюється. Попри те, що ворог активізувався, він продовжує наступальні дії, Збройні Сили України потужно чинять опір. Частина населених пунктів повертається під контроль ЗСУ, зокрема, говоримо про Слобожанський напрямок, про Харківщину. Якщо говорити про Донецьку і Луганську область, то цілі ворога - вийти на географічні кордони цих областей і просуватися далі", - наголосила Маляр.

Заступниця міністра оборони закликала українців не поширювати російську пропаганду щодо того, що Україна нібито планує вторгатись на чужі території, оскільки це неприпустимо.

"У нас вже зараз більш-менш зрозуміла картина по Придністровському регіону Молдови. Росія там продовжує провокаційні дії. Вони розгорнули там інформаційну кампанію, яка спрямована на введення в оману місцевих жителів про те, що нібито Україна збирається вчиняти певні провокації, обстрілювати цю територію. Хочу звернутися до всіх українців, щоб вони такі ідеї не підтримували публічно, тому що в нас з'являються зараз у гарячих головах ідеї про те, що можна зробити і які військові дії провести на території іншої держави. Україна не заходить на території інших держав, Україна виключно веде оборону своєї власної території", - пояснила Ганна Маляр.

Нагадаємо, у невизнаному Придністров’ї прокремлівські засоби масової інформації поширюють інформацію про нібито загрозу населенню регіону з боку України.

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