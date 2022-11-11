ЗСУ цілу ніч гатили по окупантах, поки ті тікали на лівий берег Дніпра – ОК "Південь"

Водночас окупанти вивели в Чорне море кораблі з 19 "Калібрами".

Російські війська на півдні продовжують перегрупування та переміщує свої сили військ на лівий берег Дніпра, а ЗСУ вночі відпрацювали по окупантах комплекс вогневих завдань.

Про це в оперативному командуванні "Південь" повідомили 11 листопада.

Окупанти задіюють інформаційний фронт, намагаючись виправдати свої маневри та звинуватити українських захисників у шкоді місцевому населенню.

Водночас самі російські війська продовжують грабувати населені пункти, з яких відступають. Загарбники завдають максимальної шкоди транспортній та критичній інфраструктурі.

Окрім того, ворог посилює поліцейський терор проти місцевих жителів, забороняючи пересування по населених пунктах і посилюючи гуманітарну кризу.

Загарбники продовжують дообладнання системи оборонних рубежів, замінування доріг, об’єктів інфраструктури. Зафіксовані факти підривів серед цивільних.

Українські підрозділи протягом ночі проти 11 листопада відпрацювали комплекс вогневих завдань, зокрема й по колонах ворожої техніки і по місцях зосередження підрозділів окупантів. Втрати дорозвідуються.

Щодо російського корабельного угруповання в Чорному морі, то воно складається з 19 кораблів. Серед них – два надводних ракетоносії, споряджені 16 ракетами "Калібр".

Нагадаємо, 11 листопада Херсон повернувся під контроль України і до міста зайшли ЗСУ.

Перед втечею з Херсона окупанти грабували місцевих жителів, крали побутову техніку, меблі і навіть старі матраци та склопакети.

За оцінками експерта Дмитра коваленка, після деокупації Херсона ЗСУ не прориватимуться одразу на лівий берег Дніпра, а вивільнять сили для контрнаступу в Запорізькій і Луганській областях.

Куди Росія перекидає 15 тисяч окупантів з правого берега Херсонщини | Павло Нарожний

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