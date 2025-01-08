ЗСУ далі просуваються в Курській області: ISW про досягнення української операції

Українські Збройні сили просунулися в Курській області на північний захід від Суджі. У регіоні також фіксувалося просування й військ РФ.

Про це повідомляє новий звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ЗСУ нещодавно просунулися на головному "українському плацдармі" в Курській області. Геолокаційні кадри за 6 січня, показують успіхи в північній частині Погребків (на північний захід від Суджі). Російський блогер стверджував, що ЗСУ утримують позиції в спірній "сірій зоні" поблизу Бердина.

Окрім того, 7 січня одне російське джерело заявило, що війська РФ начебто витіснили ЗСУ з Погребків. Російські джерела також розповідали, що ЗСУ нібито безуспішно атакували в напрямку Суджа - Велике Солдатське, у напрямку Бердина та біля Черкаського Поріччя.

Сили спеціальних операцій ЗСУ 7 січня заявили, що українські захисники знищили 13 північнокорейських військових у Курській області.

Втім, війська РФ нещодавно відновили позиції в районі головного "українського плацдарму" в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 січня, свідчать про те, що вони просунулися в західній частині Кругленького, на схід від Леонідово, на захід від Старої Сорочини та на північний захід від Руського Поріччя.

Російські блогери розповідали, що путінські війська просунулися в західній частині Бондарівки, в північній частині Миколаївки, на північний схід і північний захід від Мартинівки, на південний схід від Зеленого Шляху, на півночі Черкаського Поріччя, на Малу Локню і на південний схід Нову Сорочину, на північний захід від Свердліково, в північній і південній частині Куриловки і на північний схід від Куриловки. Проте в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ здійснюють безпрецедентну кількість вильотів авіації на Курському напрямку.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що новий наступ ЗСУ в Росії руйнує плани російського "фюрера" Володимира Путіна. Зокрема, для диктатора "це дуже незручна ділянка фронту".

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