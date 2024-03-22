ЗСУ "дембельнули" на фронті 870 російських окупантів: Генштаб назвав втрати

Сили оборони України також завдали ворогу втрат в озброєнні і військовій техніці.

Втрати РФ на фронті станом на 22 березня сягають близько 434 710 бійців ліквідованими та пораненими.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, протягом попередньої доби українські війська ліквідувати та поранили на передовій ще 870 російських окупантів.

Втрати ворога на 22 березня 2024 року

Загальні бойові втрати ворога орієнтовно становлять:

особовий склад ‒ близько 434710 (+870) осіб,

танки ‒ 6840 (+8),

бойові броньовані машини ‒ 13111 (+37),

артилерійські системи – 10775 (+35),

РСЗВ – 1018 (+0),

засоби ППО ‒ 723 (+2),

літаки – 347 (+0),

гелікоптери – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8388 (+23),

крилаті ракети ‒ 1953 (+31),

кораблі/катери ‒ 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 14287 (+45),

спеціальна техніка ‒ 1749 (+8).

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Втрати російської армії на 22 березня 2024 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, на думку українського журналіста Юрія Бутусова, останні заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу та "z-пропагандистів" свідчать про те, що в Росії після "виборів Путіна" буде нова потужна хвиля мобілізації.

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