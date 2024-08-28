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ЗСУ "дембельнули" ще 1090 окупантів: Генштаб назвав втрати ворога

ЗСУ "дембельнули" ще 1090 окупантів: Генштаб назвав втрати ворога

Втрати РФ / Фото: Associated Press

Сили оборони України також знищили російський військовий літак.

Втрати російських військ у війні проти України за 27 серпня становлять 1090 бійців. Окрім того, ЗСУ знищили чимало одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 28 серпня.

Втрати ворога:

  • особовий склад – близько 611 190 (+1090) осіб,
  • танки – 8568 (+5),
  • бойові броньовані машини – 16681 (+14),
  • артилерійські системи – 17522 (+27),
  • РСЗВ – 1174 (+1),
  • засоби ППО – 938 (+1),
  • літаки – 368 (+1),
  • гелікоптери – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14348 (+94),
  • крилаті ракети – 2553 (+6),
  • кораблі/катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 23654 (+41),
  • спеціальна техніка ‒ 2950 (+6).

Нагадаємо, бійці підрозділу ППО 28-ї окремої механізованої бригади уразили російський штурмовик Су-25 і зняли цей момент на відео.

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