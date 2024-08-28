ЗСУ "дембельнули" ще 1090 окупантів: Генштаб назвав втрати ворога

Втрати російських військ у війні проти України за 27 серпня становлять 1090 бійців. Окрім того, ЗСУ знищили чимало одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 28 серпня.

Втрати ворога:

особовий склад – близько 611 190 (+1090) осіб,

танки – 8568 (+5),

бойові броньовані машини – 16681 (+14),

артилерійські системи – 17522 (+27),

РСЗВ – 1174 (+1),

засоби ППО – 938 (+1),

літаки – 368 (+1),

гелікоптери – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14348 (+94),

крилаті ракети – 2553 (+6),

кораблі/катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 23654 (+41),

спеціальна техніка ‒ 2950 (+6).

Нагадаємо, бійці підрозділу ППО 28-ї окремої механізованої бригади уразили російський штурмовик Су-25 і зняли цей момент на відео.

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