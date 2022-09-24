ЗСУ демілітаризували два склади з боєприпасами та штаб російських військ

Українські військові протягом 24 вересня знищили два склади з боєприпасами та один штаб російських окупантів у кількох областях.
Йдеться про Херсонщину, Запоріжжя та Миколаївщину.
Про це речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у Мережі.
За його даними, ворожі склади боєприпасів були знищені у Скадовському та Нововоронцовському районахХерсонщини, а також у районі Токмака Запорізької області.
Щодо штабу окупантів, то його ЗСУ знищили у Снігурівському районі Миколаївщини.
Нагадаємо, протягом 24 вересня українські зенітники “приземлили” 4 літаки, 5 безпілотників та збили крилату ракету російських військ.
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