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ЗСУ "демілітаризували" ще 14 одиниць ворожої техніки: фото

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Захисники опублікували знищену колону окупантів.

Українські артилеристи у вівторок, 29 березня, "демілітаризували" 14 одиниць ворожої техніки. 

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ. 

Українським захисникам вдалось знищити 14 одиниці автомобільної та бронетанкової техніки окупантів, а саме:

  • КАМАЗ – 2 од. (пошкоджено);
  • Тигр – 1 од. (знищено);
  • 2С19 – 2 од. (1 система знищена);
  • БРЄМ – 1 од. (пошкоджено);
  • БТР – 3 од. (пошкоджено);
  • ГАЗ – 66 - 1 од (знищено);
  • БМП – 1 од. (знищено);
  • ІМР – 1 од. (пошкоджено);
  • КАМАЗ КЕТЛ – 1 од. (знищено). 

Також українські захисники показали, який вигляд має колона військової техніки окупантів. 

Нагадаємо, російські загарбники в тимчасово окупованих містах викрадають мерів, громадських діячів та навіть священників. 

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