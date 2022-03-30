ЗСУ "демілітаризували" ще 14 одиниць ворожої техніки: фото

Захисники опублікували знищену колону окупантів.
Українські артилеристи у вівторок, 29 березня, "демілітаризували" 14 одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Українським захисникам вдалось знищити 14 одиниці автомобільної та бронетанкової техніки окупантів, а саме:
- КАМАЗ – 2 од. (пошкоджено);
- Тигр – 1 од. (знищено);
- 2С19 – 2 од. (1 система знищена);
- БРЄМ – 1 од. (пошкоджено);
- БТР – 3 од. (пошкоджено);
- ГАЗ – 66 - 1 од (знищено);
- БМП – 1 од. (знищено);
- ІМР – 1 од. (пошкоджено);
- КАМАЗ КЕТЛ – 1 од. (знищено).
Також українські захисники показали, який вигляд має колона військової техніки окупантів.
Нагадаємо, російські загарбники в тимчасово окупованих містах викрадають мерів, громадських діячів та навіть священників.
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