ЗСУ демілітаризували щонайменше три склади боєприпасів окупантів: де саме

Протягом 27 серпня українські військові знищили попередньо три склади боєприпасів російських окупантів у трьох областях.
Так, ЗСУ завдали загарбникам втрат у Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях.
Про це повідомили в ЗСУ.
"Продовжуємо рубрику під назвою – знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби попередньо було демілітаризовано 3 склади БК русні", – йдеться в заяві.
Так, демілітаризація ворога відбулася в таких локаціях:
- Інженерне, Запоріжжя. Знищений склад боєприпасів;
- Пологи (район), Запоріжжя. Знищений склад боєприпасів;
- Нова Каховка (район), Херсонщина. Уточнюється;
- Любимівка, Херсонщина. Уточнюється;
- Херсон (район). Попередньо знищений склад боєприпасів. Уточнюється;
- Горлівка, Донеччина. Уточнюється.
Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ знищили переправу окупантів під Антонівським мостом, якою хизувався колаборант Кирило Стремоусов.
Читайте також: