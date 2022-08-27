ЗСУ демілітаризували щонайменше три склади боєприпасів окупантів: де саме

Протягом 27 серпня українські військові знищили попередньо три склади боєприпасів російських окупантів у трьох областях.

Так, ЗСУ завдали загарбникам втрат у Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях.

Про це повідомили в ЗСУ.

"Продовжуємо рубрику під назвою – знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби попередньо було демілітаризовано 3 склади БК русні", – йдеться в заяві.

Так, демілітаризація ворога відбулася в таких локаціях:

Інженерне, Запоріжжя. Знищений склад боєприпасів;

Пологи (район), Запоріжжя. Знищений склад боєприпасів;

Нова Каховка (район), Херсонщина. Уточнюється;

Любимівка, Херсонщина. Уточнюється;

Херсон (район). Попередньо знищений склад боєприпасів. Уточнюється;

Горлівка, Донеччина. Уточнюється.

Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ знищили переправу окупантів під Антонівським мостом, якою хизувався колаборант Кирило Стремоусов.

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