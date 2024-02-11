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ЗСУ "демобілізували" майже тисячу окупантів: Генштаб оновив дані про втрати росіян

ЗСУ "демобілізували" майже тисячу окупантів: Генштаб оновив дані про втрати росіян

ЗСУ ліквідовують окупантів на нашій землі / Фото: Associated Press

Загарбники зазнають втрат на фронті.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 11 лютого склали 395 200 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 930 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 11.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 395200 (+930) осіб  
  • танків ‒ 6406 (+12) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 11956 (+14) 
  • артилерійських систем – 9475 (+16) 
  • РСЗВ – 981 
  • засоби ППО ‒ 666 
  • літаків – 332 
  • гелікоптерів – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7257 (+22)
  • крилаті ракети ‒ 1881 
  • кораблі /катери ‒ 24 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 12592 (+13) 
  • спеціальна техніка ‒ 1513 (+1)

Раніше Генштаб повідомив про ситуацію на фронті. Більше про це читайте у новині.

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