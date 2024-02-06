ЗСУ "демобілізували" з армії РФ ще 1020 окупантів: Генштаб назвав втрати

Сили оборони також завдали ворогу втрат в озброєнні і техніці, знищивши зокрема 35 бронемашин та 18 артсистем.

Українські війська ліквідували на фронті ще 1020 російських окупантів протягом доби 5 лютого, а також знищили десятки одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, російська армія від початку повномасштабної війни проти України втратила на фронті вже 390 580 бійців убитими і пораненими.

Втрати РФ на 6 лютого 2024 року

Загальні бойові втрати противника на 6 лютого 2024 року орієнтовно становлять:

особовий склад ‒ близько 390 580 (+1020) осіб,

танки ‒ 6365 (+17),

бойові броньовані машини ‒ 11857 (+35),

артилерійські системи – 9367 (+18),

РСЗВ – 979 (+0),

засоби ППО ‒ 665 (+1),

літаки – 332 (+0),

гелікоптери – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0),

крилаті ракети ‒ 1848 (+0),

кораблі /катери ‒ 24 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 12453 (+41),

спеціальна техніка ‒ 1496 (+10).

Втрати форога на 6 лютого 2024 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, в Міноборони Німеччини вважають, що Україні доведеться мобілізувати більше людей для поповнення втрат та відновлення підрозділів.

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