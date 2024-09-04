ЗСУ "демобілізували" з фронту ще 1390 окупантів: Генштаб назвав ворожі втрати

Знищено також десятки одиниць ворожого озброєння та військової техніки.
Втрати Росії у живій силі у війні проти України на 4 вересня сягають 620 350 осіб убитими і пораненими.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Там зауважили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
Втрати РФ на 4 вересня
Загальні бойові втрати ворога на 4 вересня орієнтовно становлять:
- особовий склад – близько 620 350 (+1390) осіб,
- танки – 8618 (+7),
- бойові броньовані машини – 16848 (+27),
- артилерійські системи – 17694 (+30),
- РСЗВ – 1177 (+0),
- засоби ППО – 940 (+0),
- літаки – 368 (+0),
- гелікоптери – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14616 (+43),
- крилаті ракети – 2580 (+0),
- кораблі/катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 24007 (+35),
- спеціальна техніка – 3014 (+12)
До слова, у ніч проти 4 вересня РФ атакувала Україну ракетами і дронами. Повітряні сили повідомили, скільки повітряних цілей збила ППО.
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