ЗСУ "демобілізували" з фронту ще 1390 окупантів: Генштаб назвав ворожі втрати

Знищено також десятки одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

Втрати Росії у живій силі у війні проти України на 4 вересня сягають 620 350 осіб убитими і пораненими.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Там зауважили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Втрати РФ на 4 вересня

Загальні бойові втрати ворога на 4 вересня орієнтовно становлять:

особовий склад – близько 620 350 (+1390) осіб,

танки – 8618 (+7),

бойові броньовані машини – 16848 (+27),

артилерійські системи – 17694 (+30),

РСЗВ – 1177 (+0),

засоби ППО – 940 (+0),

літаки – 368 (+0),

гелікоптери – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14616 (+43),

крилаті ракети – 2580 (+0),

кораблі/катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 24007 (+35),

спеціальна техніка – 3014 (+12)

До слова, у ніч проти 4 вересня РФ атакувала Україну ракетами і дронами. Повітряні сили повідомили, скільки повітряних цілей збила ППО.

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