ЗСУ "демобілізували" з російської армії ще 800 бійців: Генштаб назвав втрати

Окрім живої сили, українські захисники позбавили ворога чималої кількості артилерійських систем та автомобільної техніки.
ЗСУ протягом 9 листопада ліквідували або поранили на фронті ще 800 російських окупантів, а також завдали ворогу втрат в озброєнні та військовій техніці.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив 10 листопада.
Так, втрати росіян у війні проти України на 10 листопада сягають уже близько 309 520 військових загиблими та пораненими.
Втрати ворога на 10 листопада
- Особовий склад ‒ близько 309 520 (+800) осіб,
- танки ‒ 5317 (+1),
- бойові броньовані машини ‒ 10017 (+3),
- артилерійські системи – 7489 (+14),
- РСЗВ – 877 (+2),
- засоби ППО ‒ 578 (+1),
- літаки – 322 (+0),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5595 (+2),
- крилаті ракети ‒ 1558 (+1),
- кораблі/катери ‒ 20 (+0),
- підводні човни ‒ 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 9876 (+23),
- спеціальна техніка ‒ 1060 (+1).
До слова, напередодні стало відомо, що спеціальний підрозділ ЦСО "А" Служби безпеки України "Білий вовк" знищив 20 ворожих цілей за ніч. Це новий рекорд.
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