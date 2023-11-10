ЗСУ "демобілізували" з російської армії ще 800 бійців: Генштаб назвав втрати

ЗСУ протягом 9 листопада ліквідували або поранили на фронті ще 800 російських окупантів, а також завдали ворогу втрат в озброєнні та військовій техніці.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 10 листопада.

Так, втрати росіян у війні проти України на 10 листопада сягають уже близько 309 520 військових загиблими та пораненими.

Втрати ворога на 10 листопада

Особовий склад ‒ близько 309 520 (+800) осіб,

танки ‒ 5317 (+1),

бойові броньовані машини ‒ 10017 (+3),

артилерійські системи – 7489 (+14),

РСЗВ – 877 (+2),

засоби ППО ‒ 578 (+1),

літаки – 322 (+0),

гелікоптери – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5595 (+2),

крилаті ракети ‒ 1558 (+1),

кораблі/катери ‒ 20 (+0),

підводні човни ‒ 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 9876 (+23),

спеціальна техніка ‒ 1060 (+1).

Втрати РФ на 10 листопада у війні в Україні / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, напередодні стало відомо, що спеціальний підрозділ ЦСО "А" Служби безпеки України "Білий вовк" знищив 20 ворожих цілей за ніч. Це новий рекорд.

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