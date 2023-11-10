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ЗСУ "демобілізували" з російської армії ще 800 бійців: Генштаб назвав втрати

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ "демобілізували" з російської армії ще 800 бійців: Генштаб назвав втрати

Російська військова форма / Фото: Associated Press

Окрім живої сили, українські захисники позбавили ворога чималої кількості артилерійських систем та автомобільної техніки.

ЗСУ протягом 9 листопада ліквідували або поранили на фронті ще 800 російських окупантів, а також завдали ворогу втрат в озброєнні та військовій техніці.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 10 листопада.

Так, втрати росіян у війні проти України на 10 листопада сягають уже близько 309 520 військових загиблими та пораненими.

Втрати ворога на 10 листопада

  • Особовий склад ‒ близько 309 520 (+800) осіб,
  • танки ‒ 5317 (+1),
  • бойові броньовані машини ‒ 10017 (+3),
  • артилерійські системи – 7489 (+14),
  • РСЗВ – 877 (+2),
  • засоби ППО ‒ 578 (+1),
  • літаки – 322 (+0),
  • гелікоптери – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5595 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 1558 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 20 (+0),
  • підводні човни ‒ 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 9876 (+23),
  • спеціальна техніка ‒ 1060 (+1).
Втрати РФ на 10 листопада у війні в Україні / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати РФ на 10 листопада у війні в Україні / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, напередодні стало відомо, що спеціальний підрозділ ЦСО "А" Служби безпеки України "Білий вовк" знищив 20 ворожих цілей за ніч. Це новий рекорд.

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Дата публікації
Перегляди
603
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