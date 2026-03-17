ЗСУ "демобілізували" за добу сотні окупантів та озброєння: які втрати у ворога

Російська військова форма / © Associated Press

Реклама

Сили оборони України продовжують виснажувати ворога, ліквідувавши і поранивши за добу ще 930 російських окупантів. Окрім живої сили, значних втрат зазнав парк безпілотників та артилерія противника.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 17 березня 2026 року

Загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2022 року до 17 березня 2026 року орієнтовно сягають:

Реклама

особового складу — близько 1 280 860 (+930) осіб,

танків — 11 783 (+2) од.

бойових броньованих машин — 24 218 (+3) од.

артилерійських систем — 38 477 (+20) од.

РСЗВ — 1 688 (+1) од.

засобів ППО — 1 333 (+0) од.

літаків — 435 (+0) од.

гелікоптерів — 349 (+0) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня — 183 144 (+1 991) од.

крилатих ракет — 4 468 (+0) од.

кораблів/катерів — 33 (+0) од.

підводних човнів — 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн — 83 744 (+120) од.

спеціальної техніки — 4 091 (+0) од.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки контрдіям та широкому застосуванню дронів Сили оборони зірвали масштабний наступ Росії, запланований на кінець минулого року та цю весну. Глава держави наголосив, що це дозволило не лише зупинити ворога, а й зберегти життя військових. Зеленський зазначив, що через атаки FPV-дронів окупанти втрачають по 30 — 35 тис. осіб щомісяця.