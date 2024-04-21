ЗСУ дезорієнтують окупантів і імітують польоти F-16 та F-22 – експерт

Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, як військові ЗСУ дезорієнтують російських окупантів та іхню ППО повітряними кулями.

Про це він сказав в ефірі "Ми-Україна".

"Їх дезорієнтують повітряними кулями, які імітують польоти літаків F-16 і навіть F-22. Ну це вже тролінг такий", - розповів експерт.

Експерт пояснив, що відповідно, датчики російської ППО спрацьовують на такі "обманки" і відповідно по них спрацьовують системи ППО, а дрони, що мають вразити ціль, успішно долітають.

Експерт також зазначив, що під час атак завжди є безпілотники, які мають бути збиті окупантами.

"Треба пройти ППО ворога і треба його відволікти. Треба провести операцію таким чином, щоб пройти і РЕБ і ППО. Тому свідомо є цілі, які летять, щоб відволікти ППО, щоб виснажити ППО. Виснажувати ворожу ППО теж дуже важливо, оскільки вони вистрілюють свій запас, і попри всі запаси ракет у Росії, це теж проблема", - розповів Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на фронті збільшилась кількість бойових зіткнень.

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