ЗСУ дістали і до Новоросійська: експерт оцінив стан Чорноморського флоту РФ

Попри те, що росіяни намагаються заховати свої кораблі у Новоросійську, українські спецпризначенці дістають і туди.

Окупанти відводять свій Чорноморський флот до Новоросійська. Однак і там уже неодноразово була "бавовна".

Про це військовий експерт Владислав Селезньов заявив у коментарі 24 Каналу.

Він пригадав, що саме в Новоросійську, де росіяни намагаються заховати свій флот від знищення, був пошкоджений великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Оленегорський горняк". Це вороже судно підбили у серпні під час спільної операції СБУ та ВМС.

"Там було пошкоджено корабель-танкер, який діяв в інтересах російських окупаційних сил, що діяли в Севастополі й, відповідно, в акваторії Середземного моря. Там було завдано ушкодження частині нафтопереробного термінала відповідної інфраструктури в Новоросійську", – додав військовий експерт.

Зазначимо, що раніше у ВМС повідомили, що нині знищено 15 російських кораблів. А ще щонайменше 12 – пошкоджено. Своєю чергою, Селезньов додав, що за альтернативними даними Генштабу, від початку повномасштабної війни знищено 1 російський підводний човен та 22 кораблі й катери. Однак Україні ще є над чим працювати.

Окупанти мають чимало носіїв ракет типу "Калібр". Однак абсолютна більшість із них перебуває поблизу акваторії Новоросійська. Військовий експерт зауважив, що, ймовірно, лише один ракетний корабель перебуває на вході до Севастопольської бухти.

Так росіяни намагаються убезпечити свій флот від впливу українських ракет та дронів-камікадзе. Окрім того, загарбники не полишають спроб тримати у серйозному напруженні, зокрема, Сили оборони України.

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