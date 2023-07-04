ЗСУ діють дуже організовано у протистоянні з російськими окупантами — Шольц

Шольц зазначив, що ніколи не чекав, що в російській війні проти України "все зміниться за один день".

Українські військові діють дуже організовано та чітко під час війни з російськими загарбниками.

Таку думку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з румунським колегою Марчелом Чолаку, інформує CNN.

Шольц зазначив, що ніколи не чекав, що в російській війні проти України "все зміниться за один день", але сказав, що українські військові планували та проводили свої операції дуже цілеспрямовано.

Своєю чергою премʼєр Румунії заявив, що очікував завершення війни після контрнаступу ЗСУ, але наразі треба брати до уваги і більш тривалий конфлікт.

Шольц також додав, що велику роль у війні відіграє практична підтримка з боку країн НАТО, яка триватиме.

"Німеччина створила умови для підтримки України навіть упродовж тривалого часу, якщо війна триватиме довго. Багато країн зможуть надавати допомогу протягом одного, двох, трьох, а якщо знадобиться, то й більшої кількості років, бо ми не знаємо, як довго триватиме військовий конфлікт", - додав очільник німецького уряду.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Україна зможе вступити до НАТО за сценарієм Фінляндії та Швеції, які вступають до Альянсу без Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Крім того, ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вступ України до НАТО можливий після виконання неодмінної умови — вирішення всіх територіальних суперечок.

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