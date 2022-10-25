ЗСУ для успішного контрнаступу перш за все потрібна авіація — військовий експерт Черник

Наразі США відмовляються надати Україні нові американські винищувачі, проте виділяють кошти на підготовку українських пілотів.
Полковник і військовий експерт Петро Черник переконаний, що для успішного контрнаступу Збройним силам України насамперед потрібна авіація.
Про це пише РБК-Україна.
Черник пригадує, що спочатку на прохання України отримати американські винищувачі F-16 Fighting Falcon або A-10 Thunderbolt II, у США відповідали однозначною відмовою. Проте у червні Конгрес виділив 100 мільйонів доларів на підготовку українських пілотів.
"Не сумніваюся, що кожен долар буде використаний за цільовим призначенням. Ми повинні розуміти, що наша війна, особливо для лідерів цього світу – США та Великобританії, має зовсім інший вигляд, не так, як ми її бачимо. Вони дивляться на світове поле та у такому ключі розглядають цей наш конфлікт", – зазначив Черник.
Нагадаємо, українські захисники продовжують знищувати російську авіацію. Так, 25 жовтня українські військові збили "шахіда" зі стрілецької зброї та приземлили три Ка-52.
Крім того, українська авіація відпрацювала п’ять атак ворога. Зокрема, йдеться про удари по позиціях ворожої протиповітряної оборони, по опорному пункту та скупченню ворога, його озброєнню та техніці.
Раніше українська авіація за добу завдала окупантам 17 ударів. Наші військові уразили тринадцять районів зосередження озброєння та військової техніки окупантів.
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