ЗСУ до кінця року зможуть відкинути окупантів за межі кордону 23 лютого: названо умови

Україна до кінця поточного року зможе відкинути російських окупантів на межі кордону 23 лютого, але це можливо за певних умов.

Відкинути окупантів до позицій, на яких вони були до 24 лютого, можливо за наявності в України високоточної зброї та протиповітряної оборони.

Про це заявив колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес в ефірі телемарафону.

Натомість, він прогнозує, що до кінця цього літа окупанти не зможуть спромогтися на які-небудь наступальні дії, оскільки російська логістична система вже виснажена.

"Натомість, Україна матиме нагоду до кінця цього року виштовхати російські сили за межі кордону станом на 23 лютого, але це за умови, що буде точна зброя з великим радіусом дії, і протиповітряна оборона. Все це має надати США", - пояснив він.

Нагадаємо, експерти заговорили про можливий наступ на Миколаїв та обстріли Сумщини і Запоріжжя.

Як повідомлялося, Росія вдарила по Вінниччині гіперзвуковими ракетами "Кинжал".

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