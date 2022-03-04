ЗСУ добре відпрацювали: мер Бучі показав, як українські військові розгромили колону окупантів

Українські захисники зупинили колону окупантів.

У Бучі Київської області 4 березня ЗСУ розгромили колону російських окупантів, які цинічно напали на Україну в ніч проти 24 лютого і продовжують варварськи її обстрілювати. Постраждалих українців немає.

Про це розповів міський голова Бучі Анатолій Федорук вранці 4 березня.

"Збройні сили України зупинили колону ворога. Це результати їхнього вторгнення і роботи наших ЗСУ. Звичайно приватний сектор, який поруч, отримав пошкодження. Але все відбудуємо. Всі живі. Всі здорові! Збройні сили України гарно відпрацювали. Все буде Україна!, - сказав мер Бучі.