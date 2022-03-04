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ЗСУ добре відпрацювали: мер Бучі показав, як українські військові розгромили колону окупантів

ЗСУ добре відпрацювали: мер Бучі показав, як українські військові розгромили колону окупантів

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ЗСУ добре відпрацювали: мер Бучі показав, як українські військові розгромили колону окупантів

Українські захисники зупинили колону окупантів.

У Бучі Київської області 4 березня ЗСУ розгромили колону російських окупантів, які цинічно напали на Україну в ніч проти 24 лютого і продовжують варварськи її обстрілювати. Постраждалих українців немає. 

Про це розповів міський голова Бучі Анатолій Федорук вранці 4 березня.

"Збройні сили України зупинили колону ворога. Це результати їхнього вторгнення і роботи наших ЗСУ. Звичайно приватний сектор, який поруч, отримав пошкодження. Але все відбудуємо. Всі живі. Всі здорові! Збройні сили України гарно відпрацювали. Все буде Україна!, - сказав мер Бучі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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