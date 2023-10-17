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ЗСУ добряче прорідили лави армії РФ: Генштаб назвав свіжі втрати

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ добряче прорідили лави армії РФ: Генштаб назвав свіжі втрати

Російська військова форма / Фото: Associated Press

Зокрема, окупанти втратили десятки бойових бронемашин та артилерійських систем.

ЗСУ завдали російським військам втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці протягом 16 жовтня. Зокрема, окупанти втратили 800 своїх бійців.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні 17 жовтня.

Так, Сили оборони України ліквідували на фронті загалом 289 430 російських загарбників від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Втрати ворога на 17 жовтня

Загальні бойові втрати російських військ на 17 жовтня орієнтовно становлять:

  • особовий склад – близько 289 430 (+800) осіб,
  • танки – 4979 (+14),
  • бойові броньовані машини – 9405 (+20),
  • артилерійські системи – 6936 (+26),
  • РСЗВ – 814 (+0),
  • засоби ППО – 547 (+0),
  • літаки – 318 (+0),
  • гелікоптери – 317 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5291 (+11),
  • крилаті ракети – 1533 (+2),
  • кораблі/катери – 20 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 9293 (+22),
  • спеціальна техніка – 982 (+1).
Втрати російських військ на 17 жовтня 2023 року / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати російських військ на 17 жовтня 2023 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, в ніч проти 17 жовтня ЗСУ завдали успішних ударів по гелікоптерах та обладнанню аеродромів російських окупантів поблизу Луганська та Бердянська.

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Дата публікації
Перегляди
872
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