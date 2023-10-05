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ЗСУ добряче прорідили лави окупантів за добу: Генштаб назвав втрати

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ добряче прорідили лави окупантів за добу: Генштаб назвав втрати

Фото з позиції російських військ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Зокрема, українські захисники продовжують активно позбавляти ворога артилерії: за день знищили одразу 31 артсистему.

Українські війська завдали російським окупантам чергових втрат на фронті протягом 4 жовтня, зокрема знищивши 580 загарбників.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 5 жовтня.

Так, втрати росіян у війні проти України на 5 жовтня у живій силі становлять вже близько 280 470 бійців.

Втрати Росії в озброєнні і техніці

Російські війська втратили на фронті:

  • танків ‒ 4757 (+12),
  • бойових броньованих машин ‒ 9052 (+26),
  • артилерійських систем – 6643 (+31),
  • РСЗВ – 804 (+2),
  • засобів ППО ‒ 540 (+0),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5121 (+8),
  • крилатих ракет ‒ 1530 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8980 (+18),
  • спеціальної техніки ‒ 948 (+2).
Втрати російських військ на 5 жовтня / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати російських військ на 5 жовтня / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, протягом останнього місяця українська "Армія Дронів" уразила 136 танків, 270 артилерійських систем разом із САУ російських військ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вже другий "Тріумф" за місяць! Безпілотники СБУ уразили дорогущий комплекс російської ППО

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Дата публікації
Перегляди
3443
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