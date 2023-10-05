ЗСУ добряче прорідили лави окупантів за добу: Генштаб назвав втрати

Зокрема, українські захисники продовжують активно позбавляти ворога артилерії: за день знищили одразу 31 артсистему.
Українські війська завдали російським окупантам чергових втрат на фронті протягом 4 жовтня, зокрема знищивши 580 загарбників.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ 5 жовтня.
Так, втрати росіян у війні проти України на 5 жовтня у живій силі становлять вже близько 280 470 бійців.
Втрати Росії в озброєнні і техніці
Російські війська втратили на фронті:
- танків ‒ 4757 (+12),
- бойових броньованих машин ‒ 9052 (+26),
- артилерійських систем – 6643 (+31),
- РСЗВ – 804 (+2),
- засобів ППО ‒ 540 (+0),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5121 (+8),
- крилатих ракет ‒ 1530 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8980 (+18),
- спеціальної техніки ‒ 948 (+2).
До слова, протягом останнього місяця українська "Армія Дронів" уразила 136 танків, 270 артилерійських систем разом із САУ російських військ.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вже другий "Тріумф" за місяць! Безпілотники СБУ уразили дорогущий комплекс російської ППО
Читайте також: