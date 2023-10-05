ЗСУ добряче прорідили лави окупантів за добу: Генштаб назвав втрати

Зокрема, українські захисники продовжують активно позбавляти ворога артилерії: за день знищили одразу 31 артсистему.

Українські війська завдали російським окупантам чергових втрат на фронті протягом 4 жовтня, зокрема знищивши 580 загарбників.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 5 жовтня.

Так, втрати росіян у війні проти України на 5 жовтня у живій силі становлять вже близько 280 470 бійців.

Втрати Росії в озброєнні і техніці

Російські війська втратили на фронті:

танків ‒ 4757 (+12),

бойових броньованих машин ‒ 9052 (+26),

артилерійських систем – 6643 (+31),

РСЗВ – 804 (+2),

засобів ППО ‒ 540 (+0),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5121 (+8),

крилатих ракет ‒ 1530 (+0),

кораблів/катерів ‒ 20 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 8980 (+18),

спеціальної техніки ‒ 948 (+2).

Втрати російських військ на 5 жовтня / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, протягом останнього місяця українська "Армія Дронів" уразила 136 танків, 270 артилерійських систем разом із САУ російських військ.

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