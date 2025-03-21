ЗСУ досі залишаються в Курській області: чи можуть вони опинитися в оточенні

Наразі українські підрозділи Збройних сил контролюють приблизно 100 квадратних кілометрів у Курській області. Росіяни хочуть вибити їх з цієї ділянки, зайшовши до тилу з території Сумської області. Наразі мови про те, що ЗСУ опинилися в повному оточенні.

Про це повідомив військовий експерт Ігор Романенко в коментарі "РБК-Україна".

"З північно-західного напрямку росіяни перейшли кордон і захопили населені пункти Новеньке і південніше, проводять план щодо оперативного оточення. Але їм це зробити не вдається, тому розмови про оточені 10 тисяч - це вистава, яка режисується Путіним, і яку підігріває Трамп", - висловився він.

Тим часом військовий експерт Павло Нарожний наголошує, що ЗСУ створили і все ще утримують певну буферну зону, яка захищає Сумщину від вторгнення окупаційної армії.

"Між Суджою і Сумами є траса, її довжина приблизно 40 км. Якщо б дійсно був прорив, росіяни пройшли б по ній доволі швидко. Так, місцина лісиста, є річки, але зупиняти їх було би не просто. Зараз ця невеличка буферна зона залишилась, це і була наша задача - не допустити росіян до цієї траси Суджа-Суми", - сказав він.

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