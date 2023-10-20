ЗСУ досягли успіху біля Роботиного і Вербового та виснажують ворога - ISW

Українські військові досягли значних успіхів на кількох напрямках, зокрема в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Захисники також змогли просунутися вглиб російських оборонних ліній у напрямку Опитного та відкинути російські сили з позицій біля Вербового. Також на невизначеній фронтовій ділянці в Роботиному українські війська просунулися на 1,5-1,6 кілометра вглиб російських оборонних рубежів.

Такого висновку дійшли американські аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті, опублікованому 19 жовтня.

Згідно з ISW, російські війська провели наступальні операції на північний захід від Донецька 19 жовтня і досягли успіхів. Відеозапис із геолокацією, опублікований 18 жовтня, вказує на те, що російські війська просунулися на північний схід від Новомихайлівки.

Українські збройні сили змогли відбити російські атаки в районі Мар'їнки та Новомихайлівки. Український військовий аналітик повідомив, що підрозділи російської армії безрезультатно атакували біля Мар'їнки.

За даними експертів ISW, російським силам значною мірою не вистачає високоякісних резервів, які вони щосили намагаються створити. Аналітики ISW також раніше зазначали, що ЗСУ вступали у бій проти переважаючих російських сил, але завдавали їм великих втрат на багатьох критично важливих ділянках лінії фронту.

Аналітик Королівського інституту збройних сил Джек Уотлінг також зазначив, що доти, доки українські сили можуть продовжувати завдавати високого рівня втрат російським військам, "стає можливим придушувати здатність Росії навчати достатню кількість нових військ".

Раніше Генштаб повідомив, що українські бійці наступають на Мелітопольському напрямку. На Авдіївському напрямку вбито та поранено майже 900 окупантів. Також вдалося відбити понад 30 атак ворога на Куп'янському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.

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