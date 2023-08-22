ЗСУ досягли значних тактичних успіхів в районі Роботиного: в ISW пояснили, чому це так важливо

Також, ймовірно, ЗСУ прорвали частину російської оборони на південь від Малої Токмачки.
Протягом 20-21 серпня українські війська досягли значних тактичних успіхів на схід від Роботиного на заході Запорізької області та продовжують контрнаступ на адміністративному кордоні Донецько-Запорізької області.
Про це йдеться у щоденному звіті Інститу вивчення війни (ISW).
Як свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 20 та 21 серпня, українські війська досягли центральної частини Роботиного (10 км на південь від Оріхова) і прорвали частину російської оборони на південь від Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова).
Аналітики нагадали слова заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, що українські сили досягли успіху в напрямку на південний схід від Роботиного та на південь від Малої Токмачки, а російські сили безуспішно контратакували на схід від Роботиного. В Роботиному тривають бої.
"Пов’язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що українські війська захопили деякі позиції на частині передової оборони Росії після посилення атак на лінію Роботине-Вербове (21 км на південний схід від Оріхова). Деякі російські джерела повідомили, що російські сили відступили з деяких позицій біля Вербового в рамках своєї еластичної оборони, ймовірно, у відповідь на український наступ на південь від Малої Токмачки", - сказано у заяві.
Раніше аналітики ISW оцінювало, що українські атаки на Роботине є тактично значущими, оскільки просування України в цьому районі може дозволити українським силам почати діяти повз найщільніші російські мінні поля.
"Постійне просування України в районі Роботиного також, ймовірно, спрямоване на приниження російських сил, які доклали значних зусиль, ресурсів і персоналу для утримання позицій навколо Роботина", - вважають в Інституті вивчення війни.
Як повідомляли в Генштабі, ЗСУ успішно наступають на двох напрямках.
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